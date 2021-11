Trupele nord-coreene au organizat o competiţie de tir de artilerie Trupele mecanizate nord-coreene au organizat un concurs de tir de artilerie in weekend, ca parte a eforturilor de a spori capacitatile de aparare ale tarii, a relatat duminica presa de stat - transmite Reuters. Exercitiile au avut loc sambata, a precizat agentia de stiri de stat KCNA, si au loc in conditiile in care Coreea de Nord se plange tot mai mult de ceea ce considera a fi un dublu standard, in care activitatile sale militare atrag critici internationale, care nu sunt formulate de obicei cand au loc exercitii similare ale Coreei de Sud si ale Statelor Unite. Analistii spun… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

