- Un om de afaceri din Bulgaria da in judecata militarii americani care participa la un exercitiu NATO si au luat cu asalt, din greseala, fabrica de ulei a acestuia . Ambasada SUA la Sofia a cerut scuze pentru incident, in numele armatei americane, dar se pare ca proprietarul fabricii vrea sa faca si…

