- Ambasada Ucrainei in Republica Moldova s-a declarat ingrijorata de recentele manevre militare ale trupelor ruse din regiunea transnistreana, in cadrul carora s-a exersat trecerea raului Nistru, transmite Radio Chișinau.

- Grupul operativ de trupe ruse din Transnistria (GOTR) se pregatesc din nou, pentru al patrulea an consecutiv, sa forteze raul Nistru, potrivit unui comunicat de presa al Districtului Militar Vest din cadrul Ministerului Apararii al Federatiei Ruse, citat de portalul Deschide.md. Inainte de inceperea…

- Existenta regiunii separatiste transnistrene si prezenta militara rusa in stanga Nistrului sunt cele mai mari riscuri si amenintari pentru Republica Moldova, potrivit proiectului Strategiei Nationale de Aparare, aprobat, joi, de Parlament. In acelasi context sunt indicate si conflictul…

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a întâlnit sâmbata cu omologul sau rus Vladimir Putin cu care a discutat întreg spectrul relațiilor bilaterale și situația regionala, inclusiv în domeniul securitații. © Sputnik / Miroslav…

- Igor Dodon s-a intalnit cu Vladimir Putin, la Moscova, sambata, 14 iulie. Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris pe contul sau de Facebook ca a avut in cursul zilei o intrevedere la Moscova cu omologul sau rus Vladimir Putin, cu care a discutat despre relatiile bilaterale si despre situatia…

- Tarile membre ale NATO reunite pentru summitul de la Bruxelles au solicitat miercuri retragerea forțelor militare pe care Rusia le-a staționat ilegal pe teritoriile Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, intr-o precizare inclusa in premiera in declarația finala a unui summit

- Administratia separatista de la Tiraspol a calificat Rezolutia privind retragerea trupelor ruse din stanga Nistrului drept o initiativa a Chisinaului indreptata impotriva asa-zisilor pacificatori din Transnistria si declara ca nu va admite acest lucru, informeaza duminica Radio Chisinau. …

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a salutat adoptarea rezolutiei ONU, prin care se cere retragerea trupelor ruse din Transnistria, informeaza portalul Deschide.md, informeaza Agerpres."Adunarea Generala a ONU a aprobat rezolutia inaintata de Republica Moldova pentru retragerea trupelor…