Stiri pe aceeasi tema

- Trupele maresalului libian Khalifa Haftar au preluat marti controlul asupra orasului strategic Sirte de pe coasta Mediteranei, in timp ce fortele Guvernului de Uniune Nationala (GNA) au anuntat ca se retrag din acest oras pentru a evita o baie de sange, transmite agentia Reuters. Cucerirea orasului…

- Cel putin 28 de tineri si-au pierdut viata si alti zeci au fost raniti sambata in urma unui raid aerian desfasurat impotriva unei scoli militare din Tripoli, Libia, anunta oficiali ai Guvernului de Uniune Nationala (GNA). Scoala militara se afla la Al-Hadba Al-Khadra, un cartier rezidential din capitala…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP. Parlamentul a…

- Statele Unite sunt ”foarte ingrijorate” de o intensificare a confruntarilor armate in Libia, pe care o imputa prezentei unui numar tot mai mare de mercenari rusi in serviciul fortelor maresalului Khalifa Haftar, potrivit unui oficial de la Departamentul de Stat, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Maresalul Haftar,…

- Forțele loiale mareșalului Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, au sechestrat sambata o nava sub pavilion grendian și echipaj turcesc, in contextul tensiunilor cu Ankara, care susține administrația rivala de la Tripoli, recunoscuta in plan internațional, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Fortele maresalului Khalifa Haftar au anuntat sambata seara ca au sechestrat un cargou turc sub pavilionul Grenadei in largul partii de est a Libiei, pentru a-l perchezitiona, transmite AFP. Anuntul coincide cu ratificarea de catre parlamentul turc a unui acord de cooperare militara intre Ankara si…

- Trupele loiale maresalului Khalifa Haftar au doborat o drona de productie turceasca in timpul luptelor care s-au intensificat in noaptea de vineri spre sambata la sud de capitala Libiei, Tripoli, transmite agentia EFE potrivit Agerpres Drona, de tipul UAS Bayratkar, a fost doborata in timp ce survola…

- Fortele loiale maresalului Khalifa Haftar au anuntat sambata instituirea unei zone de interdictie aeriana in partea de vest a Libiei care include capitala Tripoli, tinta a ofensivei declansate in aprilie de Haftar, informeaza dpa. Ahmed al-Mesmari, purtator de cuvant al Armatei Nationale Libiene conduse…