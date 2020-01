Trupele loiale guvernului de la Tripoli se retrag din Sirte Cucerirea orasului Sirte este o victorie importanta pentru maresalul Haftar. Acesta desfasoara o intensa campanie militara, din luna aprilie, pentru cucerirea capitalei Tripoli, unde se afla GNA condus de premierul Fayez al-Sarraj (recunoscut de ONU).



Avansul armatei conduse de Haftar survine in timp ce Turcia pregateste trimiterea de experti si consilieri militari in sprijinul fortelor GNA, in contextul in care creste implicarea internationala in conflictul libian. Sirte se afla sub controlul fortelor loiale guvernului GNA de cand grupari jihadiste ale Statului Islamic au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

