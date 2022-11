Stiri pe aceeasi tema

- Seful adjunct al Direcției Operaționale Principale a Statului Major General al Ucrainei, Oleksi Hromov, a anuntat, joi, ca forțele ucrainene continua sa elibereze teritoriile ocupate de armata rusa si ca, doar in ultima zi, trupele Kievului au avansat doi kilometri in regiunea estica Luhansk. "Gruparea…

- Moscova a afirmat ca o unitate a marinei britanice se afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 și 2, relateaza Sky News . Nu a oferit nicio dovada in sprijinul afirmației sale. Se crede ca cel puțin 50 de metri din conducta subacvatica – care transporta gazul rusesc catre Europa…

- Rusia s-ar putea pregati pentru un atac „sub steag fals” asupra centralei hidroelectrice Kakhovka, situata in apropierea orașului Herson din sudul țarii, a declarat un think tank cu sediul in SUA, citat de Sky News . In ultima sa actualizare, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 235. Cel putin 11 persoane au murit intr-un poligon militar din Belgorod, la granita cu Ucraina, dupa ce doi recruti au deschis focul. Rusia sustine ca a fost vorba despre un “atac terorist”. Zelenski spune ca Ucraina detine controlul orasului-cheie Bahmut, iar Rusia a pierdut…

- Forțele pro-ruse au facut progrese tactice spre centrul orașului Bahmut din regiunea Donețk, a declarat Ministerul britanic al Apararii in actualizarea zilnica a informațiilor, potrivit Sky News . „Au fost puține, daca nu chiar niciuna, alte așezari cucerite de forțele regulate rusești sau separatiste…

- Proteste ample au izbucnit in Rusia duminica, in Orientul indepartat, impotriva mobilizarii anunțata de Vladimit Putin. Imaginile publicate pe rețelele sociale arata grupuri mari de localnici care protesteaza in Daghestan fața de mobilizarea la razboiul din Ucraina. Aceștia au blocat autostrada Kasaviurt-Makaceakala.…

- ”In aceasta perioada, ne-am pastrat pe deplin forta de munca si ne-am asigurat ca uzina noastra este gata sa reporneasca productia daca circumstantele ne permit. Cu toate acestea, dupa sase luni, nu am reusit sa reluam activitatile normale si nu vedem niciun indiciu ca putem reporni in viitor”, se arata…

- Putin și Xi iși doresc o lume in care Rusia și China sa-și asume impreuna rolul de mari puteri și au denunțat așa-zisele „tentative occidentale de a crea o lume unipolara”. Cei doi dictatori s-au intalnit, joi, 15 septembrie, in Uzbekistan la o summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și…