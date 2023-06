Trupele cecene au trecut la atac în estul Ucrainei Detasamente ale unitatii speciale cecene Akhmat sunt angajate in lupte grele impotriva armatei ucrainene in imprejurimile orasului Donetk, capitala regiunii omonime din estul Ucrainei, a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, citat de agentia EFE. Conform raportului zilnic al aceluiasi minister despre evolutia frontului in razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei, unitatile de asalt cecene lupta de asemenea in centrul orasului ucrainean Mariinka. Unitatile trupelor speciale cecene Akhmat, denumite astfel de liderul cecen Ramzan Kadirov in onoarea tatalui sau, au participat activ la lupte… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Jocurile periculoase au devenit obisnuite in turnurile Kremlinului (...) Ei pur si simplu distrug statul rus”, a sustinut Prigojin, potrivit agenței Reuters.Criza de nervi a lui Prigojin a fost provocata de anunțul dat sambata de catre Ministerul rus al Apararii, potrivi caruia detasamente ale unitatii speciale…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el si i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor in…

- Trupele ucrainene au reusit sa inainteze in jurul orasului Bahmut in ultimele zile, dar in acest timp trupele ruse au avansat putin in interiorul acestui oras pe care armata rusa incearca din vara anului trecut sa-l cucereasca, a declarat marti ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre apropiații lui Putin, s-a declarat vineri dispus sa-si trimita unitatile speciale pentru a-i inlocui pe mercenarii din grupul Wagner in orașul ucrainean Bahmut, dupa ce seful grupului paramilitar, Evgheni Prigojin, a amenințat ca se va retrage pe 10 mai de aici…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov s-a declarat dispus sa-si trimita unitatile speciale pentru a-i inlocui pe mercenarii Wagner in batalia de la Bahmut, dupa ce seful acestei companii militare private, Evgheni Prigojin, a anuntat ca se va retrage imediat din cauza lipsei de munitie.

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre apropiații lui Putin, s-a declarat vineri dispus sa-si trimita unitatile speciale pentru a-i inlocui pe mercenarii din grupul Wagner in orașul ucrainean Bahmut, dupa ce seful grupului paramilitar, Evgheni Prigojin, a amenințat ca se va retrage pe 10 mai de aici…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri, 5 aprilie, serviciile occidentale de informații de implicare in atacurile teroriste și actele de sabotaj comise in Rusia, la trei zile dupa moartea celebrului blogger militar rus Vladen Tatarski intr-un atentat cu bomba la o cafenea din Sankt Petersburg,…

- Liderul mercenarilor Wagner din Rusia este sabotat de Kremlin. Evgheni Prigojin a pariat totul pe cucerirea orașului ucrainean Bahmut, insa ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, și Vladimir Putin par sa-l fi abandonat.