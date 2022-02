Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…

- Acesta a precizat ca, daca e nevoie, SUA va trimite trupe suplimentare pe Flancul estic al NATO. Trupele vor fi sub comanda americana.Tot miercuri, președintele Joe Biden a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv in Romania.Printre trupele suplimentare…

- Joe Biden si-a dat OK-ul ca trupele americane sa descinda in Romania. Totul, in contextul tensiunilor Ucraina – Rusia. Președintele american a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv deci in tara noastra. Aproximativ 2.000 de soldați americani vor ajunge…

- Mai mulți oficiali au confirmat mutarea pentru CNN, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața de Ucraina.Este așteptat ca Pentagonul sa anunțe oficial ca mii de militari americani vor fi desfașurați in poziții de avanpost din Europa Printre trupele suplimentare…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia.„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO, „daca situatia de securitate se deterioreaza”, informeaza AGERPRES . „Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei…

- Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada reala a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciuca dupa anuntul presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, in acest sens. “Angajamentul SUA de a intari prezenta americana in Romania este o dovada…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…