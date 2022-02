Trupele americane au adus și humve-uri în Polonia Trupele americane au adus cu ele mai multe humve-uri, transportate in magazia unui avion militar american C-17, au sosit luni in Polonia cu alte echipamente militare, in timp ce aceștia(soldații americani) s-au instalat in orașul polonez Rzeszow, din estul Poloniei.Cinci avioane militare americane au aterizat luni (7 februarie) pe aeroportul Rzeszow-Jasionka, situat la aproximativ 100 km (62 mile) de granița cu Ucraina, relateaza Reuters.Președintele american Joe Biden a ordonat miercuri (2 februarie) sa se adauge aproape 3.000 de soldați suplimentari in Polonia și Romania, in timp ce Washingtonul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

