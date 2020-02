Trupele americane, atacate în Afganistan Forte afgane si americane au fost tinta unor tiruri, sambata seara, in estul Afganistanului, a declarat un purtator de cuvant al fortelor americane la fata locului, relateaza AFP. "O echipa de forte americane si afgane aflata in misiune in provincia Nangarhar a fost tinta unor tiruri directe la 8 februarie", a declarat colonelul Sonny Leggett, precizand ca situatia este "in curs de evaluare". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deși, nu de mult, l-a iritat serios pe șeful administrației de la Washington prin declarațiile sale despre „moartea cerebrala” in care ar fi intrat NATO, președintele Franței, Emmanuel Macron, recunoaște...

- Cu douza zile inainte de atacul de la Taji, o serie de rachete a atacat o baza aeriana din nordul Bagdadului,unde trupele americane isi au sediul acolo. Patru soldati au fost raniti. Revenim cu amanunte loading...

- Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de SUA, inclusiv baza aeriana al-Asad, la cinci zile dupa ce generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis de o drona americana. Cu numai cateva ore inainte, secretarul apararii Statelor Unite, Mark Esper, declarase ca se asteapta…

- Trupele de poliție și de securitate din orașul Murmansk din nord-vestul Rusiei au atacat locuințele Martorilor lui Iehova, un grup religios pe care Moscova l-a scos in afara legii, etichetat ca extremist, transmite Europa Libera.

- Cinci afgani au fost ucisi miercuri in atacul asupra vehiculului unui medic japonez, responsabilul unui ONG in estul Afganistanului, care la randul sau a fost ranit, potrivit oficialilor la fata locului, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Atacul ce a avut loc "in aceasta dimineata…

- Doi ostatici - americanul Kevin King si australianul Timothy Weeks - au eliberati marti de talibani in sud-estul Afganistanului si au fost predati fortelor americane, dupa ce s-au aflat timp de patru ani in captivitatea talibanilor, potrivit unor surse ale politiei si comandantilor insurgentilor…

- Ostaticii american Kevin King si australian Timothy Weeks au fost eliberati marti de catre talibani, in sud-estul Afganistanului, si au fost predati fortelor americane, declara surse din cadrul politiei si comandanti insurgenti pentru AFP, potrivit News.ro.”Cei doi profesori universitari au…

- Rusia a anuntat vineri ca a preluat controlul asupra unui aerodrom in nordul Siriei, pe care trupele americane l-au abandonat mai devreme saptamana aceasta, informeaza dpa potrivit Agerpres. Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial…