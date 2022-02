Trupe rusești la granița cu Ucraina. Imagini din satelit (VIDEO) Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii despre manevrele militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk. NATO a precizat in repetat randuri ca este vorba despre cea mai mare desfașurare de forțe in Belarus de dupa Razboiul Rece. Rusia și Belarus au declarat ca vor organiza exerciții comune numite Union Resolve 2022 in perioada 10-20 februarie, menite sa antreneze pentru a respinge un posibil atac la granițele de sud ale alianței lor, iar Rusia a oferit cateva detalii despre rachetele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

