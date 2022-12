Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Rusia a salutat declaratia liderilor G20, desi documentul mentioneaza ”suferintele umane imense” provocate de razboiul din Ucraina, transmite Agerpres. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a afirmat ca versiunea finala – pe care diplomatii rusi s-au straduit sa o influenteze –…

- Turcia se preocupa de cautarea unui dialog de pace intre Rusia si Ucraina, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in declaratii citate sambata de media turce, in care a acuzat SUA si tarile occidentale ca ar provoca Moscova, potrivit Reuters.

- Oficialii rusi instalati de Moscova in regiunea Herson au anunțat luni ca vor incepe evacuarea civililor de pe malul estic al fluviului Nipru, reluand acuzații respinse de Kiev, potrivit carora Ucraina s-ar pregati sa atace barajul de la Kahovka pentru a inunda regiunea, relateaza Reuters.Vladimir Saldo,…

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a unor exercitii ale fortelor nucleare strategice, anunta Departamentul american al Apararii, conform agentiei Reuters.

- Aviatia rusa a inceput sa patruleze frontierele Uniunii Statale pe care Rusia o are cu Belarus, in cadrul gruparii regionale de forte, creata de ambele tari pentru a contracara ''amenintarile Occidentului'', a informat joi Ministerul Apararii din Belarus, citat de EFE si Reuters, transmite Agerpres.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a propus joi omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan crearea in Turcia a unui centru de distributie pentru exportul gazelor rusești catre Europa, idee prezentata initial de liderul de la Kremlin in ziua anterioara la o conferinta energetica la Moscova, transmite AFP.…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…