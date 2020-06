Trupe NATO au început aplicaţii comune în apropierea enclavei ruse Kaliningrad Trupe din mai multe state membre ale NATO au inceput aplicatii comune in nord-estul Poloniei pentru a exersa mijloacele de aparare strategica a unui coridor terestru strategic din apropierea enclavei ruse Kaliningrad, relateaza marti thenews.pl. Ministrul apararii polonez Mariusz Blaszczak a urmarit modul de pregatire a soldatilor pentru a raspunde potentialelor amenintari de-a lungul celor 100 de kilometri ai coridorului Suwalki. Exercitiul se desfasoara in apropierea oraselor poloneze Olecko si Augustow si vizeaza testarea interoperabilitatii si a capacitatii de a deplasa eficient trupe si echipamente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

