■ municipiul nemțean este gazda celei de-a VI-a ediții a Festivalului Dacic Petrodava ■ vor fi doua zile cu manifestari care de care mai interesante ■ Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Dacic Petrodava se va desfașura in perioada 20-21 iulie, in organizarea Asociației Culturale „Istoria Interactiva" și cu susținerea Primariei Piatra Neamț. Administrația locala […]