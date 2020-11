Trupe australiene au ''ucis ilegal'' 39 de afgani (responsabil militar) Cel mai inalt responsabil militar australian a admis joi ca exista dovezi credibile ca fortele sale speciale au ''ucis in mod ilegal'' cel putin 39 de civili afgani si necombatanti, afirmatii care survin dupa publicarea unei anchete care a avut loc ani de zile, relateaza AFP.



''Poporului afgan, in numele fortei de aparare australiene, imi cer sincer si fara rezerve scuze pentru orice actiune gresita a soldatilor australieni'', a declarat generalul Angus Campbell.



"Unele patrule au incalcat legea, reguli au fost incalcate, intamplari inventate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maidanele copilariei "M-am nascut in Iasi, pe 16 noiembrie 1950, intr-o casa de langa Biserica Lipoveneasca, aproape de actuala Sala Polivalenta. Militar fiind, tata era trimis dintr-un oras in altul, astfel ca atunci cand aveam 2 ani ne-am mutat la Birlad, unde s-a nascut fratele meu, iar in 1956 la…

- Noua cetateni afgani care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II. Cetatenii straini intentionau sa ajunga in state din vestul Europei, fiind sprijiniti de doi…

- Un acord-cadru militar intre Kiev și Ankara a fost semnat vineri in timpul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky in Turcia. "In urma intalnirii dintre președinții Ucrainei și Turciei, Vladimir Zelensky și Recep Tayyip Erdogan, au fost semnate mai multe documente, in special un acord-cadru…

- In cursul serii de ieri, 17 octombrie, polițiștii au fost sesizați asupra faptului ca in localitatea Ilva Mica, o persoana este cazuta pe marginea drumului. Persoana a fost victima unui accident rutier și, din nefericire, a decedat. Articolul FOTO – Lasat sa moara pe marginea drumului in urma unui accident…

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanta, a vorbit, la Adevarul Live, despre lupta umar la umar cu Decebal Fagadau (PSD) si Vergil Chitac (PNL), afirmand ca principalii canditi pentru orasul de la malul marii au o intentie de vot asemanatoare, departajarea urmand a fi facuta de nehotarati,…

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu sunt din nou impreuna. Cei doi au lasat razboiul deoparte, iar acum sunt din nou unul langa altul, pentru cat timp...ramane de vazut! Afaceristul a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare!

- Trump face pe dealer-ul de arme și pune presiune pe un important „client” al acestuia. Primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a facut un plan privat astfel incat administrația Trump sa vanda arme avansate catre Emiratele Arabe Unite, in ciuda faptului ca a spus public, mai tarziu, ca se…

- Un inalt responsabil militar saudit si fiul sau, apartinand familiei regale, au fost demisi luni, a anuntat presa oficiala, cea mai recenta masura in lupta impotriva coruptiei desfasurata de Riad, noteaza AFP. Printul Fahd bin Turki, comandantul fortelor comune din Yemen, si fiul sau Abdulaziz bin Fahd,…