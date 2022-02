Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a condamnat decizia SUA de a trimite trupe suplimentare in Europa, printre care si 1.000 de militari in Romani a, pentru a sprijini aliații din NATO, in contextul temerilor privind o invazie rusa in Ucraina, transmite BBC . Ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grushko, a declarat ca este…

- 9 total views …zilele urmatoare. Prim-ministru Ciuca saluta decizia partenerului nostru strategic, Statele Unite ale Americii, anunțata de catre secretarul Pentagonului, Lloyd Austin, referitor la intarirea Flancului Estic al UE și NATO in fața acțiunilor Rusiei și Belarusului la frontiera cu Ucraina.…

- Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare in Europa de Est, inclusiv in Romania, a anunțat ieri CNN, potrivit Hotnews. Mai mulți oficiali au confirmat pentru CNN mutarea, afirmand ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr-o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, dupa discuția cu președintele SUA și cu alți lideri europeni, ca Uniunea Europeana este pregatita sa adopte „o gama larga de sancțiuni sectoriale și individuale” impotriva Rusiei, in cazul unei agresiuni in Ucraina. De asemenea, von der…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joe Biden, care a parut sa faca o distinctie între un atac militar de amploare al Rusiei si o „incursiune minora”. „Vreau sa le reamintesc marilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminica ''sincere condoleante'' omologului sau american, Joe Biden, dupa tornadele care au cauzat moartea a cel putin 83 de persoane in Statele Unite, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza AFP, arata Agerpres. ''In Rusia, impartasim…