Trupa Zdob si Zdub si Fratii Advahov au cucerit publicul din Europa si topurile mondiale cu melodia Trenuletul

- Romania celebreaza pe 9 mai Ziua Europei, dedicata unitatii europene. In fiecare an, in aceasta zi, se sarbatoreste pacea si unitatea in Europa. La aceasta data, in 1950, la 5 ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ministrul francez de Externe, Robert Schuman, propunea plasarea productiei…

- Social 88 de dosare pentru deschiderea drepturilor la alocație de stat pentru copii nascuți in alte state UE, depuse la AJPIS Teleorman in luna martie aprilie 27, 2022 10:18 Potrivit unui raport al Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Teleorman, in luna martie 2022, instituția a platit…

- Lucid Air, modelul electric rival pentru Tesla, va ajunge, oficial, in Europa in vara acestui an. Anunțul a fost facut de Lucid Motors inca din ianuarie și a precizat ca va comercializa modelul și in Orientul Mijlociu. Cu acest scop, Lucid a publicat lista țarilor in care Air va fi vandut: Germania,…

- FedEx Express, subsidiara a FedEx Corp., cea mai mare companie de transport express din lume, anunta extinderea serviciului sau destinat comertului electronic international, cu livrare in zi definita, care acum poate fi accesat in 24 de tari, avand conexiuni cu 47 de piete globale. Dupa lansarea initiala…

- De doi ani, spitalele din intreaga lume au fost nevoite sa faca fața valurilor succesive de Covid-19. Revista americana Newsweek a publicat tradiționalul clasament al spitalelor, la nivel global, The world’s best hospitals”. Din pacate, din țara noastra niciun spital nu și-a gasit loc in acest top,…

- Tinerii romani continua sa aleaga studiile in strainatate și nu se lasa descurajați de pandemie sau de Brexit. Olanda, Marea Britanie, Germania, Danemarca și Belgia sunt top 5 țari preferate de studenții care au aplicat pentru creditele de studii oferite de FINS, iar costurile reprezinta, de cele mai…

- Reteaua sociala Twitter a blocat, la rândul sau, conturile mass-media ruse RT si Sputnik în Uniunea Europeana, urmare a unei interdictii decise de statele membre, care a intrat în vigoare miercuri, informeaza joi agenția AFP, citata de Agerpres. Aceste doua canale…