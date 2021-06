Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acestei ediții a evenimentului MandrIE maramureșeana, organizatorii va propun o zi de sambata plina de magIE si cu invitați speciali. „Va promitem o porție zdravana de ras in cadrul proiecției speciale a comediei ” Pup-o ma, 2!: Mireasa nebuna!”. Știm cat de apreciata a fost prima parte a…

- In weekendul 25-27 iunie, la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare se desfasoara evenimentul MandrIE maramureșeana. Ediția din acest an este despre magIE, despre trei zile in care veți trai cele mai frumoase clipe construite in jurul tradițiilor și frumoaselor…

- Pe fondul efectuarii unor lucrari de reparatii curente si de reabilitari estetice la circuitele salilor expozitionale (unele dintre sali aflandu-se in perioada legala de carantinare post-reabilitate a spatiilor), iar pe de alta parte ca urmare a operatiunilor curatoriale si muzeotehnice de actualizare…

- Secția Școala Populara de Arta a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara va invita la spectacol in Muzeul Satului Baia Mare, in data de 1 iunie,…

- In perioada 21-23 mai, intre orele 10 si 18, la Muzeul Satului din Baia Mare sunteti asteptati la Targul „Bun de Maramures”. Produse traditionale, obiecte artizanale, ateliere pentru copii si momente artistice oferite de Ansamblul Folcloric National „Transilvania” sunt tot atatea motive sa participati…

- Maine, 23 aprilie, are loc deschiderea oficiala a Muzeului Satului. Evenimentul este organizat de Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures, in parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures. Momentul va fi marcat prin vernisajul expozitiei „Plugul, temelia bunastarii satului” si de concertul…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș organizeaza, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș și Banca pentru Alimente Maramureș, proiectul intitulat ”Adopta o gradina in #satuldepedeal”. Așadar, sunteți invitați cu mic, cu mare sa participați la lucrarile de ingrijire și infrumusețare…

- Banca pentru Alimente Maramureș organizeaza o acțiune inedita la Muzeul Satului din Baia Mare. Mai exact, cu mic, cu mare, sunteți așteptați sa veniți sa dați viața gradinilor din jurul minunatelor casuțe situate in satul din inima orașului. „Ne adresam in special familiilor cu copii care doresc sa…