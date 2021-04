Trupa VUNK colaborează cu Ioana Ignat pentru melodia „Ultimul Anunț” Ramai aici, pana la sfarșit, pana la ultimul anunț, pentru ca VUNK și Ioana Ignat ne-au pregatit o colaborare pe care o vei savura cap-coada fara a pune pauza, ci mai degraba dandu-i replay. Cat de mult ești dispus/a sa ramai langa persoana pe care o iubești, mai ales in momentul in care aceasta renunta la iubirea voastra? Care poate fi „Ultimul anunț”, vestea care schimba lucrurile și te da peste cap complet? Piesa „Ultimul anunț” vorbește despre motivație, iubire, chiar și despre compromisuri sau a ramane langa persoana iubita indiferent de pragurile și greutațile pe care le intampinati. Mai… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Piesa ”Amnesia” se va auzi in toata lumea de pe scena Eurovision. Melodia a fost compusa special pentru acest proiect și da voce starilor și sentimentelor pe care artista le-a trait in ultima perioada. Evenimentul se va desfașura in luna mai, la Rotterdam, iar semifinalele și finala se vor vedea pe…

- Sindicatul profesorilor de educatie religioasa din licee si-a exprimat "groaza" cu privire la subiectul versurilor melodiei selectate pentru competitia europeana programata pentru luna mai, sustinand ca interpreta acesteia "l-a laudat pe Satana, si-a dedicat lui viata si l-a iubit".Piesa aleasa pentru…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…

- A plecat la o varsta frageda din Romania dupa ce și-a descoperit pasiunea pentru ingineria software, iar acum este poreclit “tanarul milionar roman care a cucerit Silicon Valley”. Sebastian Dobrincu are 22 de ani, este cunoscut ca antreprenor și mai nou, este muzician. A lansat o piesa nou-nouța alaturi…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Cei doi spun ca piesa deschide calea catre noi colaborari, avand in vedere ca totul merge foarte bine: „Mai urmeaza și alte piese,…

- Sebastian Dobrincu vine cu o noua piesa de dragoste dedicata celor care doresc sa se intoarca la persoana iubita: „Inima naiva”, o colaborare cu Ioana Ignat, artista recunoscuta pentru timbrul inconfundabil. „Inima naiva” este o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus la data de 22 ianuarie, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul V.R. pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, prev. de art. 233, art. 234 alin. 1 lit. d Cod penal, fapta comisa in stare de recidiva. La…