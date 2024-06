Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana 8 Light Minutes a lansat videoclipul piesei „Velence”, melodie inclusa pe cel de-al doilea material discografic al trupei, „Ajto”, care s-a lansat la inceputul acestui an. Tinerii muzicieni timișoreni care au reușit sa intre in atenția amatorilor de rock cu o serie de compoziții…

- Formația timișoreana The Bandits a lansat o noua melodie care poarta numele de Nu Uita. Trupa alcatuita din Sorin Stroie-chitara, Alexandru Munteanu-tobe, Tibor Aranyi-bass și Razvan Munteanu-voce, a inregistrat melodia la studioul Music Hub TM. Piesa este o balada rock atipica pentru stilul The Bandits,…

- Ai visat mereu sa canți la un instrument muzical de calitate, dar nu ai bugetul necesar pentru a achiziționa unul nou? Ei bine, avem o veste buna pentru tine! Poți gasi instrumente muzicale second hand de inalta calitate la prețuri accesibile, care sa iți satisfaca orice dorința muzicala. Oportunitați…

- Primavara ramane a fi anotimpul preferat de mulți artiști, atunci cand vine vorba de lansari muzicale. Vicky Donțu, noua tanara artista din cadrul familiei muzicale #ELRaduProject debuteaza cu piesa „Lumea e a ta”, o piesa plina de energie și sound fresh. Single-ul este compus și produs de catre interpretul…

- Kings of Leon a lansat single-ul “Split Screen”. Este cea mai recenta piesa de pe viitorul lor al 9-lea album, Can We Please Have Fun, care va fi lansat pe 10 mai. „Split Screen” aterizeaza in mijlocul albumului, o secțiune mai meditativa de cantece care favorizeaza textura și atmosfera. „Ne place aceasta…

- Maggie Rogers a lansat piesa “So Sick Of Dreaming”. Single-ul va fi disponibil pe viitorul ei album, al treilea din cariera, Don’t Forget Me. Materialul va fi lansat pe 12 aprilie. Rogers a co-produs Don’t Forget Me cu Ian Fitchuk (Kacey Musgraves, Maren Morris) la Electric Lady Studios din New York…

- Polițiștii din Caraș-Severin au deschis o ancheta, dupa ce imagini cu un barbat care trage cu un pistol intr-un cartier de blocuri din Reșița au fost postate pe o rețea de socializare, informeaza Opinia Timișoarei.Clipul video are circa 11 secunde, iar in imagini tanarul este surprins cand țintește…