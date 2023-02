Stiri pe aceeasi tema

- Formația vocal – instrumentala Țapinarii revine in Timișoara cu tradiționalul concert Anti Valentine’s Day, care cuprinde conform marturisirilor proprii „versuri sincere, fara dulcegarii inutile, fara promisiuni și declarații siropoase“. Cu ocazia implinirii a 20 de ani de existența, trupa de doua voci…

- Formația timișoreana Vest Phoenix Cover aniverseaza zece ani de existența printr-un eveniment deosebit care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani. Grupul a luat ființa in 15 octombrie 2013, la inițiativa lui Titi Dragomir, Lajos Varadi și a regretatului Lica Dolga, in urma unei discuții purtate…

- Peste 1.000 de oameni au platit sute de lei pentru a fi prezenți la petrecerea de Revelion la care urma sa cante și manelistul Tzanca Uraganu, la cea mai mare sala de spectacole din Maramureș, insa evenimentul nu a mai avut loc.

- Ioan Popovici, chitarist și solist vocal cu o experiența vasta in scena rock timișoreana se pregatește sa revina in fața publicului cu un concert care va avea loc la Muzeul Satului Banațean in data de 26 decembrie, de la ora 20:30, evenimentul fiind inclus in cadrul manifestarilor inițiate de platforma…

- Formația timișoreana Melting Dice a lansat un nou videoclip pentru piesa „Cuprins“, care este conform descrierilor proprii „o ultima pagina a unei carți de care inca nu vrei sa te desparți“. Dupa ce recent au susținut un concert „acasa“ la The 80s Pub, timișorenii se pregatesc sa susțina un recital…

- Moody Stuff va susține un concert din seria Unplugged in Sala multifuncționala a Consiliului Județean Timiș, azi, 29 noiembrie, de la ora 19, cu intrarea libera. Formația are un repertoriu extins, de la piese de dixieland la jazz modern, dar expresia de baza este un jazz rafinat, bine balansat, cu influențe…

- In perioada 25-26 Noiembrie, s-a desfașurat la Timișoara, Grand Gala RIDC, Romanian International Dance Cup 2022 și Cupa Sportim Dance la dans sportiv. La competiție au participat aproximativ 1000 de dansatori din 25 de țari. Clubul de Dans Sportiv Potaissa Turda a participat in cele 2 zile de competiții…

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a lansat videoclipul piesei „Stop Joc” și a anunțat ca noul material discografic va ajunge la urechile celor indragostiți de muzica in luna martie a anului viitor. „Here it is! De departe cea mai calitativa producție a noastra de pana acum, atat audio cat și video.…