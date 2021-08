Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un…

- ANA lanseaza prima sa piesa semnata la Global Records – “B.A.M„. Melodia exprima libertate și reda o atmosfera placuta de vara, iar timbrul unic al tinerei artiste da o nota memorabilia piesei. Piesa a fost compusa de Andrei Tostogan, Radu Parvulescu, Ana-Maria Lazar și Alex Pelin, scrisa de Ana-Maria…

- R3HAB si Kelvin Jones au track-ul perfect pentru o plimbare prin oras in timpul noptii. Piesa este diferita de ceea ce ne-a obisnuit R3HAB, fiind foarte minimalista, completandu-se perfect cu vocea lui Kevin Jones. Dupa ce DJ-ul cu origini marocane a colaborat cu Luis Fonsi si Sean Paul pentru piesa,…

- In timp ce hitul “Your Love (9PM) ocupa primele locuri in topurile muzicale din intreaga Europa, Topic lanseaza alaturi de Bebe Rexha piesa “Chain My Heart”. Doi artisti cu milioane de piese vandute la nivel mondial si cu un stil muzical diferit fata de ceilalti artisti coloabreaza pentru a crea hit-ul…

- Piesa “Careful”, impreuna cu artistul danez, Nicklas Sahl, este ultimul single ce apare, inainte ca Emelie Hollow sa lanseze albumul, “Half The Story”, pe 27 august. Emilie a declarat ca melodia “Careful” este despre dorinta de a deveni din nou vulnerabil in fata iubirii si de a avea din nou incredere…

- Holly Humberstone este o artista cu o intelegere profunda de a spune povesti prin intermediul pieselor pe care le prezinta publicului. Melodia “The Walls Are Way Too Thin” a fost scrisa intr-o perioada de dificila, in care artista se simtea pierduta in noul oras, fiind departe de casa. Videoclipul melodiei…

- Noua melodie, “Electric”, va fi inclusa pe albumul “Pokemon 25: The Album’ Compilation”, ce va aparea in toamna acestui an. Pokemon celebreaza 25 de ani de la aparitie prin noua piesa si videoclipul lui Katy Perry. Artista este o mare fana a jocurilor si a serialului Pokemon, jucandu-se pe GameBoy cand…

- Noul album, “Human”, va aparea pe 1 decembrie 2021 Miercuri, 5 mai 2021, trupa OneRepublic a lansat piesa “Run”. Melodia este scrisa si produsa de Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry si John Nathaniel. “Run” va aparea pe urmatorul album – “Human”, alaturi de piesele lansate deja: “Rescue Me”, “Somebody…