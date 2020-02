Trupa sud-coreeană BTS a lansat noul album ''Map of the Soul: 7'' Trupa sud-coreeana BTS a lansat vineri noul sau album de studio "Map of the Soul:7", care a suscitat o ampla expectativa si care s-a vandut deja la precomanda in peste 4 milioane de exemplare in intreaga lume, relateaza EFE. Cel de-al patru album al grupului de baieti format din RM, V, Suga, Jimin, Jin, Jungkook si J-Hope include 20 de piese - cel mai lung album de pana acum - din care fac parte si cele trei single-uri deja lansate: "Black Swan", "Interlude: Shadow" si "Outro: Ego". Include de asemenea si piesa "Boy with Luv" in care intervine cantareata americana Halsey si al carei video a depasit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

