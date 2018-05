Trupa Selfie lanseaza single-ul “Feelings”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a lansat hituri precum “Cine esti?” si “Stele”, 3 Sud Est lanseaza “Dansam in ploaie”, single ales de catre fanii trupei pe platforma catmusic.ME. Piesa a fost compusa de catre Laurentiu Duta, Daris Mangal, Mihai Budeanu si Sergiu Buta, iar videoclipul a fost regizat de catre Liviu Vicol, un…

- ARIANA GRANDE a revenit cu single-ul “No Tears Left To Cry”, extras de pe urmatorul album. Piesa este compusa de Ariana, Max Martin, ILYA si Savan Kotecha si a fost produsa de Max Martin si ILYA, iar videoclipul este regizat de catre Dave Meyers. In doar cateva ore de cand a fost lansat, clipul a adunat…

- Intr-o zi de vineri cu foarte multa primavara, Jurjak lanseaza un single care ne trezeste toate simturile si vine ca „Vantul”. Jurjak a pastrat traditia si a lansat in avanpremiera piesa „Vantul” in cadrul unui concert pe care l-a sustinut saptamana asta in club Expirat din capitala. Lumea lui Jurjak…

- „Despacito”, cel mai urmarit videoclip de pe YouTube din toate timpurile, a fost sters de hackeri, iar victime ale atacului cibernetic au fost, intre altii, Shakira si Drake, potrivit The Independent. Videoclipul oficial al melodiei „Despacito”, interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee,…

- Mark Azekko lanseaza primul single din cariera – “Insane”, featuring Misha Miller, disponibil de astazi pe toate platformele digitale de streaming. Piesa “Insane”, compusa in studiourile DeMoga Music de catre Mark Azekko, Marius Moga si Eneli, este o productie EDM cu influente pop, ce vorbeste despre…

- Nonconformista, cameleonica, mereu surprinzatoare, Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. Videoclipul piesei…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. “Piesa “Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…