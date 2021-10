Trupa Placebo vine în România Trupa britanica Placebo a programat un concert la Bucuresti pe 14 iulie 2022. Biletele vor fi puse in vanzare pe 20 octombrie. Show-ul va avea loc la Romexpo, in aer liber, cu respectarea normelor in vigoare la acel moment, potrivit organizatorilor Metalhead si BestMusic Live Concerts, conform News.ro. Vor fi puse in vanzare 9.500 de bilete, iar acestea vor fi disponibile online, pe iabilet.ro, in trei categorii. La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale va fi adaugat comisionul de emitere bilet de 12 lei. Placebo este o trupa rock alternativ, infiintata in Anglia, in 1994,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

