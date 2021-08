Spencer Elden, care atunci cand era bebelus a aparut pe celebra coperta a albumului "Nevermind" (1991) al formatiei Nirvana, i-a dat marti in judecata pe fostii componenti si mostenitori ai trupei sub acuzatia de pornografie infantila, relateaza EFE. "Acuzatii au promovat pornografia infantila in mod intentionat si in scopuri comerciale si au facut uz de aceasta imagine pentru a se promova pe ei insisi si muzica lor pe seama lui Spencer", se arata in denuntul inaintat unui tribunal din California si preluat de presa americana. In denunt se subliniaza ca paratii au beneficiat si continua sa beneficieze…