- Mult așteptata finala a sezonului 13 „Romanii au talent” va avea loc vineri, 12 mai. In direct, de la ora 20:30, pe Pro TV, cei mai talentați concurenți a ediției se vor lupta pentru marele premiu, in valoare de 120.000 de euro.

- HAI CU VOTUL!…Barladul are o sansa unica! Are o trupa de dans, Monique Family, finalista la Romanii au Talent 2023, cu sanse mari la premiul de 120.000 de euro! Trupa se afla printre primii cinci concurenti care au trecut in marea finala a emisiunii. Membrii trupei au cucerit publicul cu numarul de…

- Dupa ce saptamana trecuta au fost deciși primii finaliști de la Romanii au Talent, a urmat o noua ediție plina de emoții și suspans in care 11 concurenți au luptat pentru a-și indeplini visul. In prima semifinala cinci concurenți au impresionat publicul de acasa și au primit șansa de a lupta pentru…

- Ultima semifinala a celui mai indragit show de divertisment difuzat de Pro TV s-a incheiat, vineri, 5 mai. Iata care este lista finalistilor de la Romanii au talent 2023! Ei sunt concurenții care vor lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro. Zece concurenți, in finala Romanii au talent 2023 Momente…

- „Aseara la Romanii au talent a fost MAGIE!!! Am avut emoții, am trait momente unice și am intalnit oameni deosebiți, de la participanții pe care mi i-am facut prieteni, pana la echipa PRO TV , care depune suflet și o munca titanica pentru aceasta emisiune. Nu mi-am imaginat niciodata ca voi ajunge in…

- IMPORTANT DESPRE VOTARE… Astazi, la Romanii Au Talent (RAT) are loc prima Semifinala (LIVE) la PRO TV (ora 20.30), unde va putea fi urmarita și votata Trupa de dans „MONIQUE FAMILY”din Barlad. „Este cel mai important moment de pana acum si diseara, la ora 20.30 pe PRO TV, avem nevoie de TOATA SUSȚINEREA…

- NOROCOȘI… In ediția din seara de 21 aprilie, la Romanii au talent, barladenii au avut o mare bucurie! Școala de Dans „Monique” prezenta la „Romanii au talent”, sezonul Magic numarul 13, a fost selectata in SEMIFINALE! Trupa “Monique Family” formata din 41 de elevi din Barlad, a fost aleasa sa danseze…

- LA INALTIME … Show-ul trupei „Monique FAMILY” din Barlad, la emisiunea „Romanii au talent”, au facut-o pe Andra sa se ridice in picioare impreuna cu tot publicul, apoi cei patru jurati au spus 4 de „Da” in cor ! Coregrafa show-lui, Monica Avram, a plans auzind laudele adresate de juriu, iar unul dintre…