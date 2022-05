Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, liderul formației reșițene Cristi Iakab and The Road Band, a anunțat ca a pus bazele unui nou proiect muzical ce poarta numele de Dirty Pockets, iar spectatorii timișoreni au ocazia sa asiste la primul recital al acestei trupe din orașul nostru, evenimentul urmand sa se desfașoare…

- Trupa de indie electro pop/rock Reaven, din Franța, va susține unicul ei concert din Romania la Timișoara, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului est-european pe care formația il intreprinde in aceasta perioada. Formația franceza se afla in plina ascensiune in topurile muzicale realizate de serviciul…

- Ediția a 45-a a festivalului „Simfonia Lalelelor” se apropie, iar pregatirile sunt in desfașurare permanenta in Parcul „Lunca Argeșului”. • Vineri, 15 aprilie: • Evenimente culturale: simpozioane/comunicari – cort expozițional: • Ora 12.00: tur delegație oficiala, declarații; • 15.00 – 16.30: Lansari…

- Formația The Hidden Jester lanseaza albumul „Devil in my head“ in cadrul unui concert care va avea loc in orașul natal al rockerilor, Jimbolia. Discul numit „Devil in my head“ cuprinde 9 piese, a fost produs de Bassement Records, inregistrat in studiourile DsPro și THJ Studios, iar mixul și masterul…

- Trupa clujeana Funkorporation va susține un concert extraordinar la Timișoara, in cadrul caruia muzicienii care activeaza din 2011 vor aduce in orașul nostru o seara plina de vibrații pozitive. Formația iși descrie stilul ca fiind un amalgam de genuri imbibat cu groove-uri funky și un amestec de funk,…

- Valeria Stoica va susține un concert acustic la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a manifestarii Zilele Basarabiei, care va avea loc in perioada 25 – 27 martie. Valeria Stoica este o artista „indie”, care e reușit sa se remarce prin piesele „Distanțe”, „Poate”, „Just a Boy”,…

- Formația aradeana CEITREI, va susține un concert de lansare a albumului de debut CI3 in cadrul unui eveniment care ii va aduce in fața melomanilor și pe oradenii care alcatuiesc formația N.O.R. „Albumul nostru de debut se numește «CI3», am incercat oarecum sa punem o baza de plecare a stilului nostru…

- Scena muzicala rock din Timișoara s-a imbogațit recent prin apariția unui nou grup, care s-a nascut in vremuri care au schimbat din temelii toate aspectele vieții cotidiene. E vorba de Garaj Project, o trupa de adolescenți care a luat naștere la sfarșitul anului trecut in urma unui workshop organizat…