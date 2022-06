Trupa K-pop BTS se desparte Trupa K-pop BTS se desparte BTS este o trupa K-Pop din Coreea de Sud care a fost inființata in 2010 și a debutat in 2013. Au devenit rapid cunoscuți in lumea intreaga și au milioane de fani. Poate cea mai indragita trupa de K-Pop. Au susținut numeroase turnee și au caștigat de-a lungul anilor premii importante. Se pare insa ca au obosit. Trupa K-Pop BTS se desparte. Mai exact, artiștii au anunțat ca iau o pauza pe o perioada determinata. Mai mult, cei șapte membri ai trupei au dezvaluit ca sunt gata sa inceapa cariere solo. In ultimii noua ani, trupa BTS a doborat o mulțime de recorduri de vanzari… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

