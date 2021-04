Trupa Golani revine cu “Sefu 3”, primul single extras de pe noul album

Stiri pe aceeasi tema

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul in colaborare cu Denitia. “Someone” este o piesa sensibila subliniata de vocea suava a Denitiei, cu mesaj puternic, despre a gasi iubirea puternica și sincera, pe acel cineva special care iți va fi aproape și care iși…

- Casa de discuri Sonus Records va prezinta varianta remixata a piesei ,,Emoții” interpretata de AVA in colaborare cu Connect-R. Single-ul ,,Emoții” face parte de pe albumul omonim și este și cel din urma lansat, cunoscand un adevarat succes, mai ales ca reprezinta tabloul complet al vieții artistei.…

- Rapperul Snoop Dogg a anuntat ca va lansa un nou album de studio, intitulat "From Tha Streets 2 Tha Suites", iar un single extras de pe acest material discografic, "Roaches In My Ashtray", a fost lansat vineri, informeaza contactmusic.com. Rapperul american, in varsta de 49 de ani, a facut aceasta…

- MACORA, producer-ul și compozitorul ce se afla in spatele multor hituri romanești și nu numai, face echipa cu nimeni altul decat Mario Fresh și lanseaza „4play”, un single cu versuri in limba engleza și beat-uri pop dance. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Cosmin Dobrescu, „4play” dezvaluie…

- Tenismanul britanic Andy Murray, care a inceput sezonul 2021 prin participarea la un turneu challenger (a doua divizie a circuitului ATP) in Italia, saptamana trecuta, isi va face revenirea in circuitul principal saptamana viitoare, la Montpellier (Franta), au anuntat organizatorii, citati de AFP,…

- Tanara Betty Beatris lanseaza single-ul ei de debut, „Dragostea ta”. Piesa este produsa in studioul The Mood Records de catre Vlad Coman, Maria Rezac, Andreea Sirghie și Andrei Aldea și beneficiaza și de un videoclip regizat de Mihai Iancu. „“Dragostea ta” este primul meu single și vorbește despre dragostea…

- Muzicianul rock Alice Cooper a lansat joi un single disponibil gratuit, cu ocazia zilei sale de nastere, relateaza contactmusic.com. Cantaretul si compozitorul american, care implinit joi varsta de 73 de ani, a lansat piesa ''Social Debris'' drept ''cadou pentru Detroit, pentru…

- Antagonica, proiect muzical care imbina mai multe stiluri, lanseaza single-ul „Sus paharul”. Piesa este produsa in studioul Bad Sheep Entertainment și reprezinta o colaborare cu Cazanoi Brothers. „”Sus paharul” este o piesa care imbina funk-ul cu muzica lautareasca. Rime, producatorul piesei, a ințeles…