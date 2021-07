Stiri pe aceeasi tema

- O noua super piesa marca Sprint Music este de astazi in playlisturile voastre. E vorba despre o colaborare intre Alex Mica și Mr. Shyne – “Youbi”! Extrem de incantat de “Youbi”, Alex a povestit cum s-a legat aceasta colaborare cu Mr. Shyne și cum au ajuns sa lucreze impreuna. Alex Mica a devenit cunoscut…

- Dupa ce la inceputul lunii iunie au lansat piesa „Hey, Tu!” și un videoclip pe masura, iata ca acum baieții de la VR și Starchild au lansat impreuna cu Sprint Music varianta in engleza care se numește „The way you… (Hey, girl!)”. Dupa ce la inceput de iunie au lansat piesa de debut in limba romana,…

- Veste incredibila pentru fanii artistului Smiley. Iubitul Ginei Pistol le-a pregatit fanilor sai o surpriza de zile mari, dupa mai bine de 12 ani de pauza. Admiratorii cantarețului au ramas fara cuvinte. Despre ce este vorba, de fapt. Smiley, colaborare surpriza dupa 12 ani Connect-R și Smiley au intrat…

- Connect-R si Smiley au lansat joi melodia "Rita", o productie muzicala plina de intriga amoroasa si ritmuri afro-swing, semnata de cei doi artisti, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Mi-a placut din prima piesa asta, asa cum mi-au placut toate piesele lui Connect-R de pana acum. Il stiu de…

- “Modestia” este o piesa despre importanta sinceritatii cu sinele atunci cand reusesti pe plan artistic. Cum o arata si finalul clipului, toata atentia pe care un artist o primeste cand atinge succesul este de carton, fragila, iar factorul important va ramane mereu modestia pe care o ai cu tine si cu…

- La doua luni de cand Loredana Groza a lansat o piesa in colaborare cu mai mulți cantareți de la noi, acum jurata de la X Factor e gata pentru un nou hit care sa suna in difuzoare in aceasta vara. Artista a lansat o noua melodie in colaborare cu aceleași nume grele, iar ea e iar in centrul atenției.

- Daca aveai impresia ca nimic nu te mai poate surprinde astazi, Bruja este de alta parere. Ea a lansat piesa, “Bibelou”, o piesa ideala pentru petrecerile dulci din serile lungi de vara. Atat piesa, cat si videoclipul au un vibe amuzant si te fac sa iti reamintesti de toate noptile albe petrecute alaturi…

- Premiera la Chefi la cuțite. Keed, concurentul lui Florin Dumitrescu, a lansat o piesa pentru celebrul show culinar, reușind sa-i surprinda pe jurați. Cum a reacționat Sorin Bontea? Iata cum suna versurile piesei ”Chefi la cuțite”. Florin Dumitrescu, mandru nevoie mare de concurentul sau!