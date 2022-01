Judetul Neamt: Autoturism cu trei persoane la bord, cazut in albia raului Bicaz. O victima

Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri dupa ce masina in care se aflau a cazut in raul Bicaz. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, prin apel la 112, in jurul orei 12:12 pompierii au fost instiintati… [citeste mai departe]