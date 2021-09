Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Maia Sandu pleaca la New York, SUA, unde va participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit informației, șefa statului se va afla în SUA doua zile, iar aceasta urmeaza sa plece la data de 21 septembrie. Miercuri, 22 septembrie, Sandu va…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, anunța Administrația…

- Oficialii Moscovei au anunțat ca obiecteaza ferm la solicitarea privind vaccinarea delegaților, subliniind ca aceasta poate incalca chiar carta ONU scrie The Guardian.Toți diplomații care participa la Adunarea Generala a ONU de saptamana viitoare de la New York trebuie sa aiba dovada vaccinarii, au…

- Ca parte a politicii sale de sustenabilitate, dar și pentru a incuraja pe plan local o atitudine responsabila privind mediul, eMAG se alatura comunitații Global Compact (UNGC) a Organizației Națiunilor Unite. Astfel, eMAG adopta principiile de dezvoltare durabila și dezvolta un set de masuri menite…