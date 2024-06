Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Babasa are 22 de si este originar din Bacau. Este cunoscut sub numele de scena “Babasha”, iar de miercuri seara a intrat in atentia oamenilor dupa momentul controversat de la concertul Coldplay din Bucuresti, unde a fost huiduit de o parte din public dupa ce a cantat manele alaturi de solistul…

- Dupa ce a urcat pe scena, miercuri seara, la concertul susținut de faimoasa trupa Coldplay, pe Arena Naționala, iar o parte a publicului l-a huiduit, tanarul cantareț de manele Babasha a reacționat. De cateva ore, se vorbește constant in mediul online despre fluieraturile și huiduielile venite din partea…

