Trupa Cargo pleacă în primul turneu internațional Cu o experiența de peste 35 de ani in industria muzicala, timp in care a devenit cea mai iubita trupa rock din Romania, Cargo vrea sa ajunga la fanii din cat mai multe colțuri ale lumii și pleaca in primul turneu internațional, respectiv in Canada, unde vor susține o serie de concerte pentru comunitațile de romani stabilite peste hotare. „Suntem foarte bucuroși sa putem interacționa cu publicul nostru de acolo și acesta este cel mai important mesaj pe care vrem sa-l transmitem lor prin aceste concerte. Speram sa ne intalnim cu cat mai mulți oameni, carora vrem sa le lasam o amintire pe care sa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

