Stiri pe aceeasi tema

- SFINȚIRE… Astazi, in fața bisericii Sfinții Petru și Pavel, situata intre blocuri, in partea de Sud a Barladului, s-au strans sute de credincioși care participa la slujba și așteapta ca la finalul ei sa poata trece prin fața Altarului. Trei inalte fețe bisericești oficiaza la Barlad slujba de sfințire…

- IMPOSTOR… “Calugarul-amant” al deputatului Aurel Balașoiu a umblat cu lucruri necurate și pe la Vaslui. In urma cu cațiva ani, acesta a fost ridicat de polițiști chiar in timpul sfințirii bisericii de la Codaești. Un preot prezent la slujba a anunțat Poliția ca, in poarta schitului Manastirii Movila…

- Joi 6 octombrie 2022, ora 17.30, la Centrul Cultural Ștefanești, va avea loc lansarea carții „Vremea plansului” autor Gabriel Cazan. Cel mai recent roman aparut sub semnatura cunoscutului scriitor a fost scris in vreme de pandemie. Citește și Fundația Culturala Ilfoveanu deschide expoziția realizata…

- „Probabil ca intrebarea cea mai importanta inaintea toamnei este: ce ar putea urma dupa varianta BA.5 a virusului, care a determinat valul din aceasta vara?”, puncteaza dr. Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina InoMed. Specialistul adauga ca, dintre variantele care circula…

- Nu numai in grajdul Boului Ros revolutia digitalizarii a luat amploare. Si la Vaslui. Exista cativa consilieri locali care au uitat sa vina la sedintele de CL, fiindca, vai Doamne, sunt ocupati si prefera formatul on-line. Si stiti de ce? Ii rup pacanelele si nu vor sa plece de la aparat cand acesta…

- O mireasa gravida in 7 luni a murit vineri noapte in Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Suceava din cauza unui stop cardio-respirator. Tanara suferea de afecțiuni cardiace. Alexandra locuia in satul Paltinoasa, iar in seara zilei de vineri 19 august, in jurul orei 21:30 i s-a facut rau.…

- Magazinele Lidl din Iași au fost rascolite de comisarii de la Protecția Consumatorilor. Din cauza mizeriei, acestea au fost inchise. S-au aplicat și amenzi de aproximativ 20.000 de euro. Aceeași situație a fost intalnita și la magazinele Penny din Iași Dezastru in magazinele Lidl din Iași. Pe data de…