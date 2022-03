Trupa byron lansează Memento, primul single de pe viitorul album de studio Azi, 11 martie, trupa byron lanseaza piesa „Memento” un cantec despre trecerea timpului, despre ignorarea prezentului și despre anxietațile pe care le traim cu toții in aceasta perioada. „Memento” este primul single de pe al 8-lea album byron, ce urmeaza sa fie lansat in toamna acestui an. “Dupa ultimul concert din turneul Noua a venit cineva la mine și mi-a spus ca ar trebui sa ma indragostesc, sa plec in lume, sa fac cumva sa prind și pozitivismul din aer și sa-l traduc in muzica. Avea dreptate, prea mi-am facut un obicei din a vorbi despre lucrurile mai puțin pozitive din viețile noastre. O… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

