Stiri pe aceeasi tema

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o noua ediție Te cunosc de undeva! prezentata de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizata de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Gala vedetelor din toate timpurile continua sambata, 26 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”. Show-ul transformarilor, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan va aduce in fața publicului, in deschiderea…

- Cea de-a șaptea gala a transformarilor, prezentata de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizata de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan, sambata, 19 octombrie, de la ora 20:00, la Antena 1, il are ca invitat pe regele travestiurilor romanești. Jorge, caci despre el este…

- Sambata, 12 octombrie, de la ora 20:00, o noua ediție Te cunosc de undeva! aduce in fața telespectatorilor Antenei 1 noi transformari de senzație, intr-un spectacol prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Sambata, 14 septembrie, de la ora 20:00, noi invitați surpriza urca pe scena Te cunosc de undeva!, intr-un show de senzație prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, incepe sambata, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai indraznețe distribuții a artiștilor care intra in jocul transformarilor: 4 cupluri și 4 single-uri.

- Prezentatorul „Te cunosc de undeva!”, Cosmin Seleși, va canta in deschiderea celui de-al 14-lea sezon al show-ului transformarilor, alaturi de trupa sa. Este prima sa apariție in aceasta ipostaza, in cadrul proiectului muzical pe care il pregatește alaturi de orchestra condusa de Mirel Cumpanaș.

- Cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva! incepe sambata, 7 septembrie, de la ora 20,00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite sa fie unul cu mari surprize, multa voie-buna și transformari…