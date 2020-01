Stiri pe aceeasi tema

- Bateristul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, a confirmat ca formatia rock americana lucreaza la un nou album dupa revenirea chitaristului John Frusciante, informeaza contactmusic.net. Chad Smith a...

- Joi, 12 decembrie, de la ora 19.00, D’arc Timișoara va fi gazda unui eveniment special dedicat poeziei și muzicii experimentale! Casa de Cultura a Studenților din Timișoara invita timișorenii la Cenaclub, un nou proiect care promoveaza tinerii scriitori in cadrul unor evenimente ce iși propun…

- Trupa rock americana Evanescence a decis sa iși anuleze concertul pe care il avea programat la festivalul Knotfest din Mexic, din cauza unor probleme legate de securitate, iar fanii, furioși, au incendiat scena, potrivit Huffington Post, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Basescu s-a prapadit…

- Un polițist local din Timișoara este unul dintre ”fanii” gruparii de crima organizata condusa de Lucian Boncu, acesta fiind inclusiv in clubul de jocuri de noroc unde interlopii l-au sechestrat și batut timp de cinci ore pe un bucureștean suspectat ca ”a facut șmen la aparate”. Alin Berinde, zis ”Ciuchi”,…

- Trupa „vocal instrumentala de doua voci si o chitara” Țapinarii revine la Timișoara, pentru lansarea celui de-al zecelea album discografic din cariera, care poarta numele de „Sageata spre Cer”. La sfarșitul saptamanii trecute, formatia alcatuita din Cosmin Covei si Adrian Tanase a susținut doua concerte…

- Joi seara, clubul Capcana a fost gazda unui concert cold rock și dark wave alaturi de formația franceza Divine Shade. Trupa formata in Lyon a poposit pentru a treia oara in Timișoara, precedentele apariții realizandu-se in Manufactura. In fața unui public nu prea numeros, trioul francez a interpretat…

- Formația Bega Blues Band va lansa un nou album in cadrul celei de-a 39-a ediții a Galei de Blues Jazz „Kamo”, care este cel mai longeviv festival de jazz si blues din Timisoara si, dupa cel de la Sibiu, cel mai timpuriu festival de jazz din tara. Timp de nouasprezece editii, Gala de Blues Jazz […] Articolul…

- Binecunoscuta formație Timpuri Noi va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa ii readuca in orașul nostru pe membrii formației care au scris o fila de poveste in istoria rock-ului autohton. Recitalul va avea loc sambata 19 octombrie de la ora 20 la Capcana și printre piesele…