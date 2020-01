Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Sibiu au prins, marți, șoferul care a lovit cu mașina o fetița de 11 ani, apoi a parasit locul accidentului, in orașul Mediaș. Este vorba de un barbat de 65 de ani, care a fost gasit de oamenii legii acasa, in Mediaș, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Sibiu spun ca șoferul…

- P!nk vorbește despre imbatranire: Individualitatea mea e mai importanta decat chipul pe care il am, arata Smart on Trend, pastrand un loc special in playlist pentru piesele artistei, anunța MEDIAFAX.P!nk și-a obișnuit fanii cu declarații sincere. Luni dimineața, cantareața a scris pe Twitter…

- FCSB nu se va putea baza pe Ovidiu Popescu la reluarea Ligii 1. Mijlocașul are probleme medicale care il vor ține pentru cateva saptamani in afara terenului. Popescu nu iși va putea ajuta colegii in meciul cu CFR Cluj, anunța MEDIAFAX.Pe langa Ovidiu Popescu, alți doi jucatori ai FCSB-ului…

- FC Viitorul a remizat, marți, in meciul amical disputat in cantonamentul din Antalya, contra austriecilor de la Sturm Graz, scor 0-0, anunța MEDIAFAX.Constanțenii, pregatiți de managerul tehnic Gheorghe Hagi, au inceput partida in urmatoarea formula: Buzbuchi - Dussaut, Țiru, Mladen, de Nooijer…

- Agentul din cadrul Politiei Targu-Jiu, in cazul caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in Germania, a fost eliberat, marți, de magistratii de la ICCJ, dupa ce a contestat masura de arestare provizorie. Decizia este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.Politistul…

- Fost ministru in guvernarea PSD, Ilan Laufer, co-fondator al Platformei Social Liberale, anunța, pe pagina sa de socializare, cine s-a mai inscris in formațiunea politica."Echipa PSL Arad primește intariri importante. Vasile Pacșa, fost vicepreședinte al organizației județene ALDE, s-a alaturat…

- Agentul din cadrul Politiei Targu-Jiu, in cazul caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in Germania, a fost prezentat, vineri, in fața magistraților de la ICCJ, dupa ce a contestat masura de arestare provizorie. Instanța suprema a amanat decizia pana in 21 ianuarie,…

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat, marti, ca acesta se considera in continuare un om nevinovat, iar ceea ce a sustinut la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in cadrul contestatiei in anulare, este perfect legal si admisibil. Teodosiu spera ca Dragnea sa fie liber cat mai curand.