- „De ce?” este titlul celui mai recent single lansat de MIRA, o piesa despre viața, iubire, incredere și alegere, cu un mesaj puternic și emoționant. Versurile piesei vorbesc despre cuvintele spuse in vant și despre increderea ce nu trebuie sa lipseasca intr-o relație de iubire. Clipul single-ului, regizat…

- Cantautoarea americana Alicia Keys a lansat joi noul sau single si videoclip 'Underdog', un imn dedicat persoanelor pe care nimeni nu vrea sa parieze, relateaza EFE. "Imi place cantecul, pentru ca este despre viata reala, oameni normali si experientele noastre", a spus artista…

- Dupa ce a reușit sa atinga succesul international in mai puțin de un an, ALMA, artista din Bulgaria, in varsta de 16 ani, lanseaza noua ei piesa – „Out of Control”, in colaborare cu Virginia Records. “Out of Control” vine dupa debutul artistei cu piesa „Perfect” și single-ul „Don’t Know”. La scurt timp…

- Olga Verbitchi, castigatoarea sezonului 6 „X Factor” care a cucerit publicul cu talentul si timbrul sau vocal, lanseaza o piesa de dragoste, ca un pansament pentru inimile frante: „De ce ma minti”. “Asteptam de mult timp sa lansez aceasta piesa. M-am indragostit de ea din prima zi cand am auzit demo-ul…

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…

- Karla Mendez, un nou DJ in industria muzicala, lanseaza „On My Mind”, o piesa fresh, dance, cu insertii orientale si un sound ce te duce cu gandul la marile scene ale festivalurilor internationale EDM. „On My Mind” este insotita de un videoclip care completeaza starea single-ului si subliniaza sentimentul…

- R3HAB este de neoprit – imediat dupa succesul inregistrat de single-ul „All Comes Back To You”, DJ-ul / producatorul olandez lanseaza „Flames”, poate cea mai mare colaborare din cariera sa, alaturi de ZAYN, fostul membru One Direction și Jungleboi. Cu o linie melodica suava și jucaușa, presarata de…

- O intalnire relaxata, ca intre prieteni, se poate transforma ulterior intr-o colaborare frumoasa, pentru o piesa de pus pe repeat. Proconsul si LORA lanseaza single-ul „Prea tarziu”. Melodia „Prea tarziu” este compusa de catre Siakas Evangelos (Alama), Elena Morosanu, Vlad Munteanu si Serban Cazan.…