Stiri pe aceeasi tema

- Gloria Bistrița, liderul Seriei a IX-a, a caștigat lejer in disputa externa cu Industria Galda de Jos, scor 3-0 (1-0), toate golurile oaspeților fiind realizate de ghanezul Davordzie, care și-a trecut in cont un hat-trick (28, 67, 61). Nou-promovata sufera cel mai drastic eșec in fața fanilor, intr-o…

- In ziua de 7 noiembrie 2023, la sediul Casei de Cultura Traian Demetrescu au fost susținute audițiile pentru selectarea artiștilor stradali care vor performa la Targul de Craciun organizat de Primaria Municipiului Craiova in perioada 17 noiembrie 2023 – 1 ianuarie 2024. In urma audițiilor au fost selectați…

- Membrii formației timișorene JazzyBIT vor susține doua concerte in China in cursul lunii noiembrie, evenimentele urmand sa se desfașoare in legendarul club Blue Note Jazz din Beijing și Shanghai. „Ne bucuram sa va anunțam ca in luna noiembrie vom avea doua concerte in China, și nu oriunde, ci la legendarul…

- O trupa din Canada a realizat un superb cover dupa celebra melodie „Un alt inceput” a formației Compact. Inființata in 2008 la Toronto, trupa Morre are la ora actuala in componența doi romani și trei canadieni

- Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor se bucura de succes de ani buni, piesele lor devenind rapid hituri. Artiștii pot fi vazuți și pe marele ecran, din 10 octombrie, o data cu intrarea in cinematografe a filmului “Nunta pe bani”. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, solista ne-a spus…

- Este moda revenirii trupelor dance, de succes, de la inceputul anilor 2000. Dupa A.S.I.A., Andre, L.A. și AXXA, vom asista și la o intoarcere, in showbiz, a fetelor de la Bondy, respectiv Andreea Banica și Cristina Rus? In exclusivitate pentru Playtech Știri, solista Andreea Banica face primele declarații.…

- Industria Galda a suferit primul eșec de la revenirea in eșalonul terț, 1-5 (1-3) in depre clasau Gloria Bistrița-Nasaud, golul de onoare fiind inscris de Silviu Mureșan (23 – lovitura cu capul imparabila dupa o centrare a lui Darius Oneț). Golurile Gloriei bistrițene au fost inscrise de Andrei Banyoi…

- Serviciul de Informații și Securitate nu a elaborat și nu are in posesie nici o lista cu persoane din domeniul culturii indizerabile pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut de Serviciul de presa al SIS, in contextul in care in ultima vreme mai multor artiști straini le-a fost interzisa intrarea…