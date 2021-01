Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a inceput ședința excepționala in urma careia va certifica victoria lui Biden in alegerile prezidențiale. Protestatarii pro-Trump au luat cu asalt miercuri Capitoliul in timpul dezbaterilor din Congres, au ocupat terasele Capitolului și mai multe incaperi, la scurt timp dupa ce vicepreședintele…

- NEWS ALERT. Incidente grave in SUA: Protestarii pro Trump au intrat in cladirea unde Congresul se intalneste pentru a confirma victoria lui Biden.Politia a evacuat o zona din apropierea Capitolului.Politia a dispus evacuarea anexei „Cannon” si a „Bibliotecii Madison” a Congresului SUA, au declarat surse…

- Articolul ANUNT PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI pentru Contract de finanțare Nr. M2-2093 din 09-12-2020 – „Granturi pentru capital de lucru acordat beneficiarilor IMM-urilor cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa 2” apare prima data in Curierul National .

- Dupa patru zile de suspans, candidatul democrat Joe Biden (77 ani), fost vice-președinte al lui Barack Obama, a fost anunțat invingator in alegerile prezidențiale de la 3 noiembrie, intrunind voturile a 279 mari electori (minimul necesar era de 270), fața de 214 pentru Donald Trump. Toata presa americana,…

- Prime rezultate aflate miercuri aratau ca șansele democraților de a caștiga majoritatea in Senatul american au scazut. Ei au smuls republicanilor, pana miercuri la pranz, doua locuri din statele Colorado și Arizona, dar partidul lui Donald Trump a invins un senator democrat in Alabama. Democrații au…

- Horia C. MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE, Adrian KANOVICI, Enciclopedia statelor lumii. Ediția a 16-a. Bucuresti, Editura Meronia, 2020. 864 p.+390 harți alb/negru+200 ilustrații color (harți ale continentelor și fotografii din toate capitalele lumii) Vacanțele s-au incheiat, cum-necum, și in acest…

- 79 de start-up-uri și firme de tehnologie au fost inscrise in programele de incubare și accelerare BCR-InnovX din februarie 2019 și pana in prezent Cele 10 firme din grupa Scaleups sunt din București, Iași, Botoșani, Oradea și Gorj. Juriul BCR-InnovX, prin programul de accelerare a afacerilor din tehnologie,…

- Potrivit sursei citate, in interiorul filialei Sector 1 s-au simtit tensiuni, pentru ca Violeta Alexandru și-a depus candidatura atat la Camera Deputaților cat și la Senat. „Noi am trimis aceasta propunere catre filiala mare, București, cu Violeta Alexandru propusa și la Camera și Senat pentru…