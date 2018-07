Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a declarat miercuri la Bruxelles ca liderul american Donald Trump le-a spus aliatilor din NATO sa creasca la 4% din PIB cheltuielile pentru aparare, relateaza Reuters. ''Presedintele Trump, care a luat cuvantul primul, a ridicat problema nu numai…

- Donald Trump ii va asfixia pe ”ayatollahii dictatori” ai Iranului prin noile sanctiuni impuse regimului de la Teheran, a amenintat fostul primar al New Yorkului Rudy Giuliani, avocat si apropiat al presedintelui republican, scrie Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…

- Franta, Germania si Regatul Unit isi reafirma intr-o scrisoare comuna angajamentul in acordul cu privire la programul nuclear iranian si cer Statelor Unite sa scuteasca intreprinderile europene de la sanctiuni viitoare, relateaza Reuters.

- Ayatollahul Ali Khamenei, conducatorul suprem al Iranului, a acuzat miercuri Statele Unite de incalcarea acordului nuclear cu Teheranul, informeaza Reuters. In primele remarci publice dupa ce secretarul de stat american, Mike Pompeo, a amenintat luni Iranul cu "cele mai dure sanctiuni din istorie",…

- Premierul britanic Theresa May l-a asigurat duminica pe presedintele iranian Hassan Rouhani ca Regatul Unit si partenerii sai europeni isi mentin angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul din 2015, informeaza Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat ca tara sa va ramane membru al acordului nuclear, daca interesele sale vor fi protejate, in ciuda faptului ca Trump a decis retragerea SUA, scrie Reuters. „Daca atingem obiectivele acordului cooperand cu celelalte membre, atunci va ramane valabil. Iesind…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat luni Statele Unite ca vor sa provoace o ”criza regionala” in Orientul Mijlociu, impingand Arabia Saudita sunnita sa infrunte Iranul siit, relateaza Reuters.Fostul director CIA, Mike Pompeo, abia instalat in functia de secretar de Stat…