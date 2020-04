Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se gandeste sa ceara Beijingului sa plateasca miliarde de dolari reparatii in contul pagubelor cauzate de noul coronavirus, care a aparut in orasul Wuhan, se declara nemultumit de China si anunta o ”ancheta foarte serioasa in curs”, relateaza AFP.

- Statele Unite, care se intreaba daca noul coronavirus a ”scapat” in mod accidental dintr-un institut de cercetare de la Wuhan, sunt ingrijorate cu privire la securitatea multor alte laboratoare chineze si sugereaza ca este necesar sa se efectueze inspectii internationale in acest sens, relateaza…

- China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in intreaga lume, informeaza Reuters. Promisiunea…

- Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, care conduce guvernul in absența lui Boris Johnson, a cerut explicații Chinei pentru originea noului coronavirus, potrivit Sky News. Televiziunea britanica a dezvaluit ca Marea Britanie, alaturi de alte state, incearca sa determine proveniența virusului…

- Știrea vine dupa ce saptamana trecuta, vicepremierul chinez a ordonat oficialilor din Wuhan sa puna toți pacienții cu coronavirus confirmați și suspectați in carantina. Aceeași regula este aplicata persoanelor apropiate și celor cu febra. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere…

- O substanta detectata de satelitii meteo deasupra orasului Wuhan indica un scenariu sumbru si sustine teoria musamalizarii adevarului. Datele oferite de serviciul de meteorologie Windy.com arata cantitati mari de dioxid de sulf (SO2) – un gaz incolor, iritant al mucoaselor, cu un miros intepator si…