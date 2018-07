Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa se intalneasca luni la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la finalul unui turneu diplomatic in cursul caruia liderul de la Casa Alba a criticat in repetate randuri aliatii europeni ai Washingtonului, informeaza BBC News online.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a cerut principalilor consilieri, in 2017, sa analizeze modalitati pentru declansarea unei invazii militare impotriva Venezuelei, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul agentiei Associated Press.Donald Trump a formulat aceasta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il va primi pe 30 iulie la Casa Alba pe seful guvernului italian, Giuseppe Conte. Anuntul a fost facut miercuri de administratia americana, releva agentia Belga.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni cu liderul nord coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Daca la investirea soțului sau, Donald Trump, sondajele indicau niveluri catastrofale, ultimele cifre demonstreza ca americanii aproba intr-o masura tot mai mare prezența Melaniei Trump in Casa Alba.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a informat ca va face publica marti decizia sa privind acordul nuclear cu Iranul, semnat de principalele puteri mondiale cu Teheranul in 2015, transmite EFE. "Voi anunta decizia mea privind Acordul cu Iranul maine, de la Casa Alba, la ora 2,00…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, insotit de Prima Doamna Melania Trump, i-a primit marti la Casa Alba cu 21 de salve de tun pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, si sotia sa, Brigitte. Cei patru urmeaza sa ia parte in seara zilei de marti la primul dineu de stat gazduit de Trump de…