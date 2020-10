Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca ar dori sa retraga toti soldatii americani din Afganistan pana la Craciun, adica mai repede decat prevede acordul dintre Statele Unite si talibani, transmite AFP. "Ar trebui sa-i aducem acasa pana la Craciun pe putinii nostri barbati si…

- Donald Trump a ieșit pe ușa clinicii purtand masca și a facut cu mana ziariștilor prezenți, apoi a s-a indreptat spre automobilul cu care urma sa fie transportat catre Marine One - elicopterul prezidențial. Inainte de a se urca in mașina, președintele SUA a ridicat degetul mare in sus, gest cu semnificația…

- Donald Trump, președintele SUA, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. De asemenea, și Melania, soția sa, a fost depistata pozitiva la testul pentru coronavirus. Anunțul a fost facut joi dimineața, pe Twitter, chiar de președintele SUA. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin…

- Statele Unite au salutat marti un nou acord de incetare a focului decretat intre guvernul afgan si talibani si spera ca negocierile vor incepe rapid, relateaza AFP. "Salut anuntul de incetare a focului" pentru inceputul Eid al-Adha vineri, a declarat Ross Wilson, diplomat american la Kabul.…

- O adolescenta din Afganistan a ucis doi talibani și a ranit alți câțiva pentru a-și razbuna parinții omorâți de insurgenți în fața casei familiei, au anunțat oficiali locali citați de AFP.Incidentul a avut loc saptamâna trecuta când insurgenții au patruns în…

- Conturile de Twitter ale unor miliardari americani celebri și ale unor personalitați proeminente din Statele Unite au fost sparte de hackeri miercuri, aparent pentru a incerca o escrocherie cu bitcoin.