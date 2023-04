Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații din dosarele secrete ale Pentagonului, devenite publice. Astfel, Pentagonul ar fi știut de inca patru baloane chinezești de spionaj, in afara de cel doborat la inceputul anului.

- Fostul presedinte american Donald Trump mentine un avans semnificativ in raport cu guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, in potentiala cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Republican in scrutinul prezidential programat in SUA in 2024, informeaza Mediafax.Potrivit unui sondaj efectuat…

- Serviciul de evidenta a persoanelor Iasi deserveste 610.000 de locuitori din municipiul Iasi dar si din 26 de comune arondate, se arata intr-un comunicat remis presei. De la inceputul anului am inregistrat 20.517 cereri din care 18.066 au fost pentru carti de identitate, 484 pentru carti de identitate…

- Serviciile secrete moldovene cer puteri sporiteServiciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat competențe noi de monitorizare a alegerilor, pentru a preveni amestecul unor state straine, spunand ca un asemenea amendament la un pachet de legi ale securitații ar raspunde unor recomandari ale…

- Departamentul de Justiție a deschis o ancheta penala in legatura cu scurgerea de documente secrete care “par sa conțina materiale sensibile și extrem de clasificate”, a declarat duminica un purtator de cuvant al Departamentului Apararii, citat de CBS News. De asemenea, Pentagonul inca evalueaza validitatea…

- Situația lui Donald Trump – fostul președinte american, care și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la Casa Alba – continua sa fie in prim-plan in presa de pe intreg globul. S-a aflat ce pedeapsa maxima risca fostul lider de la Washington, dupa ce a fost pus sub acuzare. Fostul președinte…

- A deveni "și mai mult incurcat intr-o disputa teritoriala intre Ucraina și Rusia" nu este un interes național vital al Statelor Unite, a declarat guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, care intentioneaza sa candideze la președinția SUA. Sondajele de opinie publica arata ca Ron DeSantis…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence a fost citat sa depuna marturie de catre procurorul special care ancheteaza asupra lui Donald Trump, in special rolul sau exact in asaltul Capitoliului de catre partizanii sai pe 6 ianuarie 2021, au informat mai multe media, noteaza AFP. Aceasta citatie a fost…