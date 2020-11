Surse apropiate de administrația de la Budapesta au relatat, vineri, despre alegatiile de “fraudare” a alegerilor prezidentiale din SUA vehiculate de Donald Trump, un “prieten al Ungariei”, dupa cum a afirmat premierul ungar Viktor Orban, relateaza AFP. “Tensiune enorma in America dupa numeroase indicii de frauda”, a titrat Origo.hu, principalul site de media proguvernamental din Ungaria […] The post Trump, victimizat de o mare putere din Europa: Alegerile din SUA au fost fraudate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .