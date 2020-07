Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea maștii este obligatorie in spațiile inchise, iar amenzile pot ajunge pana la 2500 de lei. Pe site-ul oficial al Ministerului Sanatații, acolo unde autoritațile ne recomanda sa ne informam doar din surse oficiale, masca a ajuns sa fie doar o recomandare.Citește și: Scenariu: Reintrare…

- In primul rand, medicul sustine ca, pentru unii oameni, purtarea mastii reprezinta o „capitulare in fata autoritatii", acestia numind-o chiar „botnita". „Eu port prin specificul meseriei masca in fiecare zi. Nu ma simt «inrobit» de asta", a spus medicul. Un alt motiv identificat de medic, si pe care…

- CFR Calatori a informat ca persoanele care nu poarta masca in tren vor fi amendate de echipajele care fac verificari in teren privind respectarea recomandarilor pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Dan Costescu, seful CFR Calatori, a declarat ca nu intra in atributiile controlorilor sa-i certe…

- Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anuntat joi ca purtarea mastii devine obligatorie in locurile publice din acest mare stat din sudul SUA, unde numarul cazurilor de COVID-19 a explodat, noteaza AFP, scrie Agerpres. “Putem mentine firmele deschise si dezvolta economia noastra pentru…

- Autoritatile din Spania au anuntat ca purtarea mastii de protectie va ramane obligatorie. Cei care nu respecta acest lucru si dupa ridicarea masurilor de izolare vor fi amendati. Salvador Illa, ministrul sanatatii, a declarat astazi ca se va purta masca pana cand coronavirusul va fi ‘invins definitiv’,…

- Elevii sunt obligati sa poarte masca de protectie pe durata examenelor nationale. Aceeasi regula se aplica si cand elevii vor merge la scoala pentru a face pregatire. Elevii vor purta masti de protectie pe durata cursurilor de pregatire si examenelor. In ordinul publicat in Monitorul Oficial nu mai…

- Astfel, daca inițial pe lista celor exceptați de la portul maștii erau angajați care lucrau in același birou, dar aveau intre ei o distanța de cel puțin doi metri, a fost scoasa aceasta categorie, iar acum poți sa nu porți masca, in birou, la locul de munca doar daca lucrezi singur intr-o incapere De…

- Purtarea maștilor pentru a preveni raspandirea coronavirusului a devenit o obligație de sanatate pentru majoritatea și o declarație politica pentru unii. Donald Trump insa pare hotarat sa nu poarte una, pentru ca el crede ca ar arata ridicol, potrivit Associated Press, citat de The Independent.